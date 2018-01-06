Титан колонизируют раньше Марса: NASA прогнозирует полёты в атмосфере и много нефти

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Жизнь на Титане возможна, утверждают учёные. Планетолог Аманда Хендрикс и специалисты NASA уверены в будущем освоении планеты человеком.

Оранжевый Титан с некоторых пор рассматривается как будущее место колонизации человеком не только писателями-фантастами. Известно, что спутник Сатурна напоминает учёным по своим свойствам нашу планету, только в замороженном состоянии, в котором она пребывала миллиарды лет назад.

Благодаря данным, полученным с аппарата Cassini, специалистам из NASA удалось установить, что на спутнике Сатурна текут метановые реки, достаточно много этанола и довольно плотная атмосфера. Спектральный анализ показал, что планета достаточно хорошо защищена от радиации благодаря своим плотным оранжевым облакам и имеет гравитацию, которая составляет 14% от показателя нашей планеты.

Земной разведчик сообщил учёным из Американского космического агентства, что оранжевая планета может содержать запасы нефти и газа, которое во много раз превышает это количество на Земле. При колонизации Титана люди бы смогли использовать эти запасы для извлечения энергии и обеспечения, пригодных для жизни условий. Также учёные уверены, что на планете могут быть микробы.

Аманда Хендрикс, планетолог и сотрудник некоммерческого Института планетарных наук, решила рассмотреть вариант основания земной колонии на Титане более подробно в своей книге. Учёный в соавторстве с журналистом Чарльзом Уолфортом считает, что для жизни на спутнике Сатурна людям не понадобилось очень сложные технологии, условия планеты напоминают жизнь исследовательских экспедиций в Антарктиде.

Здания не пришлось бы герметизировать полностью и человек смог бы спокойно дышать на планете при помощи обычного респиратора. Для обогрева и выхода на открытое пространство планеты достаточно также тёплых адаптированных для температуры в -180 градусов Цельсия костюмов. Авторы книги также считают, что благодаря низкой гравитации и плотной атмосфере колонисты смогут летать при помощи несложных аппаратов, а в случае поломки лётного приспособления падение будет мягким и не травматичным.

Известно, что ранее снимки Титана показывали странные свечения в некоторых участках планеты. Уфологам фото напомнили блики земных городов с орбитальной станции. Этот факт убедил виртуальных специалистов в том, что оранжевый спутник Сатурна обитаем. Однако земная наука напрочь отметает тот факт, что планета может иметь разумную жизнь.

NASA и корпорация SpaceX вовсю стремятся попасть на Марс, но освоение Титана, по мнению некоторых ученых, было бы куда более продуктивно. Американцы обещают полететь на Красную планету к 2030 году и всё человечество с нетерпением ждёт, что из этого выйдет.