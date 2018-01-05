Анастасия Волочкова посоветовала «беречь честь и достоинство»: На шпагате с лестницы и в бане

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Шпагат стал фирменной визитной карточкой Анастасии Волочковой. В этот раз звезда выложила в сеть «новогодний шпагат» и прокатилась по лестнице.

Известная балерина и частая участница скандалов Анастасия Волочкова постоянно радует своих поклонников и провоцирует хейтеров своей растяжкой. Где только ноги светской львицы не раздвигались: шпагат все видели на пляже, на яхте, на фото с детьми и на снимках порнографических сцен контента для взрослых. Если экс-прима Большого театра и зарабатывает на лайках в соцсетях, то это приносит ей ежедневный неплохой «пассивный» доход, считают коментаторы.

На этот раз Анастасия порадовала своих поклонников необычным домашним действом, звезда устроила покатушки на мраморной лестнице собственного дома. Балерина с дочерью и её подругой решили порезвиться от души и скатиться на матрасе по каменной горке. На этот раз всё оказалось довольно мило и прилично: домашняя атмосфера, новогодняя ёлка и отсутствие бикини на танцовщице настроили подписчиков на праздничный позитивный лад.

Вначале видео, которое появилось в Instagram женщина в джинсах, свитере и пуховике (видимо для подстраховки), перекрестившись, спускается по лестнице в нормальной позе. Зато уже следующие «проходы» вниз по мраморной горке звезда совершила в поперечном и продольном шпагатах.

Хейтеры сразу отметили, что балерина сделала это «с довольным лицом». На что поклонники Анастасии Волочковой заметили, что звезда всегда умеет наслаждаться жизнью и «радоваться, как ребёнок». Также поклонники талантов танцовщицы подытожили, что кумир не плохо ко всему прочему и деньги зарабатывает и не забывает расслабляться, пока недоброжелатели и «злюки пишут свои жалкие коменты».

Под домашним видео балерина добавила, что важно уметь радоваться жизни и наставила подписчиков «беречь честь и достоинство». Далее Анастасия небрежно и радостно добавила, что «теперь точно знает, зачем в её доме эта роскошная мраморная лестница».

После, покатушки на матрасе устроили при выключенном свете и дискотечных огнях её дочь с подругой. Девочки танцевали и вели себя пристойно, съезжая с лестницы, как на санках, лёжа головой вперёд.

В начале года Анастасия Волочкова «презентовала» своим последователям фото на шпагате в бане. Уютный интерьер помещения и мягкий свет дополнили картину «новогодней атмосферы». Этот снимок, где звезда в растяжке прикрывается зелёным веником, тоже разделил комментаторов на два лагеря. Поклонники тут же отметили, что перед ними «шикарная настоящая женщина», а злопыхатели подчеркнули, «что только так балерина в последнее время и может зарабатывать».