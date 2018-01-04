Пугачёва и iTunes: Автора песни «Я летала» обвинили в плагиате

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Новая композиция «Я летала» от примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой, представленная в новогодней программе Первого канала, заняла высокое место в рейтинге музыкального сервиса iTunes – для пользователей продукции от Apple. Красивая песня о любви с кадрами Москвы и поездкой в автомобиле. Некоторые сравнили Аллу Пугачёву с Людмилой Гурченко, которая тоже в одной песне в клипе пела, сидя в машине. Однако в таком ничего страшного не нашли, просто совпадение, и ничего больше, зато достаточно эффектное.

Тем не менее, нашёлся повод для другого скандала – Аллу Пугачёву обвинили в том, что песня «Я летала» сплагиачена с композиции «Придуманная любовь», исполненной 15 лет назад Игорем Сарухановым. Претензии первоначально высказал не он сам, а поэт-песенник Александр Вулых, написав в Сети, что примадонну российской эстрады не слишком ждали на новогоднем шоу, а также отметив, что есть сходство не в словах, а в мелодии. В поддержку версии о плагиате выступил Юрий Лоза, заявив, что повторение «нотка к нотке», и всё дело в нечестности автора хита для Пугачёвой, которому достаточно оказалось поработать с тональностью и придумать новый текст первоначальной «Придуманной любви».

2 января Александр Вулых заявил, что общался с певицей, и в итоге виновными были признаны композитор, а также музыкальные редакторы, а не сама артистка. Игорь Саруханов, в свою очередь, назвал автора «Я летала» «молодым и не известным», отметив, что происходящее словно ввело его в какой-то транс. Сам же композитор, Олег Влади, в интервью одному из изданий, подчеркнул, что он не первый день пишет песни для популярных артистов. Среди его клиентов были Лолита, Кристина Орбакайте, Эмин, Катя Лель, Николай Басков, Светлана Лобода и Ани Лорак.

Однако после выхода композиций для этих звёзд не было претензий по поводу того, что мелодия украдена у кого-то, потому Олег Влади подчёркивает, что нелогично было бы даже портить себе репутацию теперь, тем более, через хит для Пугачёвой. Он отметил, что может подтвердить – «Придуманную любовь» до скандала вообще не слышал, и если нужно, то скажет эти слова даже на детекторе лжи. Олег Влади предположил, что дело может быть в желании прославиться на имени Аллы Пугачёвой, поскольку обвинители в настоящее время не настолько популярны, как, возможно, когда-то были.

Эксперты в области шоу-бизнеса подчёркивают, что действительно скандал часто является для многих способом «подняться», причём не важно, насколько правдива информация, для него взятая. Музыка порой в таких случаях становится вещью второстепенной, что, как сетуют специалисты, иногда сводит на нет все старания честных и хороших авторов.