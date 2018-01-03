Болезнь Альцгеймера, алкоголизм и шизофрения: Установлены последствии хронического недосыпа

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Специалисты из Школы медицины при Университете Вашингтона в Сент-Луисе заявили, что из-за хронического недосыпа развивается болезнь Альцгеймера. Дело в том, что головной мозг в этот период сильно накапливает белок бета-амилоид в таком количестве, что соответствующие системы не успевают его удалить. Из-за этого происходят определённые изменения, ведущие к деменции.

По данным учёных, сон – это то, чего больше всего не хватает человеку, большинство людей страдают из-за хронического недосыпа. Из-за этого может появиться множество проблем, одна из которых – развитие болезни Альцгеймера. В частности, в Соединённых Штатах от такого недуга страдают больше 5 миллионов человек. Болезнь Альцгеймера – это в первую очередь постепенная потеря памяти и снижение познавательной способности. Она больше характерна для пожилых людей, однако, по всей видимости, в случае хронического недосыпа может настигнуть и в более молодом возрасте.

По данным исследования, проведённого докторами медицинских наук Дэвидом Хольцманом и Йо-Эль Хо, а также профессорами неврологии Эндрю Б. и Гретхен П. Джонсами, причина того, почему уставший мозг накапливает бета-амилоид, пока не ясна. Исследование проводилось на 8 добровольцах в возрасте от 30 до 60 лет, у которых отсутствовали проблемы со сном и когнитивные расстройства. Далее отдельно вели три сценария. Первый предполагал нормальный ночной сон, второй – чтобы участники не спали всю ночь, а третий – применение оксибатп натрия, специального препарата, который увеличивает медленный сон – глубокую фазу, в которой человек больше всего отдыхает. Наблюдение велось 36 часов, каждые два из которых брались образцы межмозговой жидкости, чтобы контролировать, как меняется уровень бета-амилоида с изменением времени суток и усталостью. Все участники, пройдя первый сценарий, через 4-6 месяцев сделали второй, а половина из них согласилась и на третий.

Учёные отмечают, что очень важно было наблюдать за изменением уровня белка бета-амилоида именно у одних и тех же людей. Они говорят, что головной мозг добровольцев после прохождения второго сценария на 25-30 процентов больше накопил вышеуказанного вещества. Фактически, уровень белка бета-амилоида к таких людей был идентичен тому, что у лиц, у которых в раннем возрасте развилась болезнь Альцгеймера. Специалисты подчёркивают, что это не означает таких трагических последствий недосыпа для всех абсолютно всех, потому нужно бросать работу или учёбу, чтобы отдыхать, однако стоит быть осторожнее.

Также ранее проводились исследования, определяющие другие риски меньшего количества сна. В частности, специалисты из Йельского университета отмечают, что люди имеют риск получить алкогольную зависимость, а Мэтью Уокер, профессор неврологии из Калифорнийского университета в Беркли, заявил о вероятности развития шизофрении.