«Ужасно толстая» и «без трусов»: Солистка «Серебро» показалась в непристойной позе

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Снимки артистка опубликовала в Instagram.

На странице в социальной сети Ольга Серябкина предстала перед публикой в очень коротком платье, которое едва прикрывало интимное место певицы. Непристойная поза, которая только придала пикантности снимку, не могла оставить равнодушными фанатов и критиков Серябкиной. Раздвинутые ноги артистки и вызывающий образ оставил неоднозначные комментарии под снимком.

На фото певица предстала в блестящем платье и прозрачных босоножках. Подписала пост артистка лаконично: «Делитесь, как провели эту ночь?». Глубокое декольте и длинные ноги Серябкиной оставили немного места для фантазии мужской половине аудитории певицы. Однако самым вызывающим оказался факт того, что подписчики Ольги Серябкиной рассмотрели на снимке отсутствие белья на ней. «А где там трусики?», - спросил один из подписчиков артистки. Серябкину раскритиковали за ее «сочную» фигуру, рассмотрев складки на платье и увидев объемные формы на бедрах певицы, которые она и не намеревалась скрывать. «Вот это ляхи!», «Жируха», «Ужасно толстая», «Как свинка», - написали снимок критики.

В социальной сети участницы группы «Серебро» престали в своих образах из нового клипа. Певицы одеты в яркие и блестящие платья, образы дополняет вечерний макияж. Однако длина нарядов, декольте и разрезы стали поводом для сравнения одной из артисток с девушкой легкого поведения. «Почему вы всегда выглядите как валютная п..., ну вы ж самодостаточная личность у вас и внешность обалденная и харизма ... вообще все на месте. Зачем так постоянно наряжаться и демонстрировать свою ню, зачем? Всем уже все доказали», - прокомментировали пользователи сети образ певицы. Фанаты группы оценили образы ее участниц, пожелав певицам успехов в творчестве, а также в очередной раз, признавшись в восхищении их внешностью: «Поздравляю с Новым годом! Хочу пожелать творческих успехов, исполнения всех желаний, счастья и любви! Пусть вас окружают только хорошие и добрые люди. Близкие и друзья будут всегда здоровы и счастливы!».

Группа «Серебро» опубликовала на канале в YouTube и на странице в социальной сети свой новый клип на песню «Новый год» ("Стекловата - Новый год"). Именно с его съемок и были представлены откровенные снимки участниц группы, которые буквально взорвали сеть.