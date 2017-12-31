NASA обнаружило обитаемые планеты недалеко от Земли: Полтергейст, Фобер и планета без имени

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NASA обнаружило «дом» гуманоидов не далеко от Земли. Космологи уверены, что планета обитаема.

Внимательно изучая объекты Вселенной, специалисты Американского космического агентства обнаружили планету, которая может оказаться потенциально обитаемой. Космическая находка расположена на расстоянии в 11 световых лет от Земли. В будущем эксперты-космологи планируют более детально изучить интересующий их объект.

Ранее испанец Фергюс Симпсон, астроном из Барселонского Института космических наук, выдвинул теорию о том, как должна и может выглядеть потенциально обитаемая планета. Согласно мнению астрофизика такой объект должен в большей своей степени быть покрыт водой. Процент инопланетного океана на обитаемой планете не должен быть ниже показателя Земли. Известно, что на нашей планете территория Мирового океана растянулась на 71% от общей площади.

Симпсон просчитал несколько вариантов поверхности обитаемых планет и пришёл к выводу, что именно океан или его инопланетные аналоги должны покрывать поверхность планеты с признаками жизни. Также космолог уверен, что покров нашего «звёздного дома» уникально в своём космическом роде. Было время, когда учёный даже всерьёз предполагал, что жизнь возникла именно на Земле и уж потом распространилась по космическим далям.

Астрономы Михель Кама и Алессандро Патруно пошли дальше в своих предположениях и даже назвали имена космических объектов, где живут инопланетяне. Ими стали Полтергейст (PSR B1257+12 c – по-научному) и Фобетор (PSR B1257+12 d). Данные планеты относятся к классу суперземель и вращаются вокруг пульсара-звезды PSR B1257+12. Учёные уверены, что именно рядом с нейтронными звёздами могут находиться да, и находятся обитаемые планеты.

Отметим, что данная планетная система была открыта ещё в 1990 году XX века. Звёздное образование находится в созвездии Девы и расположено от Земли в 980 световых годах.

Специалисты из Лаборатории обитаемости экзопланет, расположенной в пуэрториканской местности Аресибо установили, что во Вселенной находится около 5 триллионов потенциально обитаемых планет. Земная техника пока что не способна изучить и увидеть все «дома инопланетян», но у учёных есть чёткий план по изучению интересных объектов в будущем.