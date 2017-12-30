Юрий Лоза и певец Данко присоединились к хейтерам Ольги Бузовой: Какая же артистка на самом деле?

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Ольга Бузова является самой обсуждаемой персоной российского шоу-бизнеса. Казалось бы, только ленивый не высказывал своё мнение о личных качествах артистки и её творчестве.

Недавно с очередным откровением в адрес звезды скандалов и телеведущей «Дом 2» выступил и певец Данко, в миру Александр Фадеев. У когда-то популярного исполнителя есть дочь, которая родилась с ДЦП и безутешный отец из кожи вон лезет, чтобы малышка Агата развивалась и получала всё необходимое. Известно, что девочке необходимо получать специальный массаж 6 раз в неделю и проходить курсы специального развития и реабилитации.

Данко рассказал, что все его заработки в настоящее время уходят только на Агату, а так как популярность его упала в край, то денег естественно, получается выручить мало. Он отмечает, что современная шоу-бизнес тусовка в России общается только с теми, кто находится на гребне славы или же раскручивается и только появляется на горизонте. С бывшими же коллегами звёзды поступают жестоко.

Исполнитель некогда популярного нежного шлягера «Малыш» сообщил, что, будучи на вершине звёздного Олимпа общался со всеми тепло и радушно. Дружил с Ольгой Бузовой, тогда ещё не поющей, Жанной Фриске и Филиппом Киркоровым. После того, «как слетел с чатов» Данко встретил телеведущую и набирающие обороты на российской сцене Ольгу Бузову на съёмках одного телешоу. По старой дружбе решил подойти к ней и сделать фото, но не тут-то было, охрана звезды даже не подпустила певца поздороваться. Также он сказал, что если наберёт Ольгу Бузову, то она его «сразу пошлёт».

Зная об Ольге не понаслышке, он рассказал поклонникам, что у артистки «скверный и тяжёлый характер и не любой мужчина уживётся с ней». Примечательно, что об экс-супруги пары Тарабузиков Дмитрии Тарасове Данко совсем противоположного мнения. Он говорит о том, что ранее мало был знаком с футболистом, однако тот оказался «положительным и отзывчивым» человеком. Спортсмен из футбольной команды «Локомотив» подарил отчаявшемуся добиться помощи или внимания от коллег по эстрадному цеху под Новый год деньги на лечение дочери Агаты. Певец заметил, что теперь девочка поедет на реабилитацию в Чехию.

Нелицеприятно об исполнительнице хита «Под звуки поцелуев» отзывается и мэтр российской эстрады Юрий Лоза. Исполнитель и автор песен недоумевает, чем привлекает Бузова своих поклонников и как можно раскручивать артиста, который честно признался, что «открывает рот под фонограмму и не умеет петь». Также Юрий Лоза пожаловался, что артистка вытиснила его из новогодних эфиров и стала востребованной.

Сам певец выступит в праздничную ночь на телеканале ТРЦ, где его попросили исполнить песни. На Поклонской горе с ним будет жена, а дети на Новый год не смогли приехать. Юрий Лоза отметил, что для него «1 января давно уже не праздник, а просто очередной день в календаре».

Популярность Ольги Бузовой продолжает набирать обороты. Примечательно, что всё больше людей задаются вопросом, чем же артистка так интересна обществу и что произойдёт, если из её «фактора славы» убрать скандальные новости.