Муж, мама и салат «Оливье»: Как встретит Новый год Ксения Собчак?

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Ксения Собчак, телеведущая и кандидат в президенты России, поделилась с поклонниками планами на новогоднюю ночь. Муж, мама, ребёнок и оливье, - вот её приоритеты на праздник.

Центризбирком проверил документы Ксении Собчак, и теперь она является официальным кандидатов в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива». Общественный деятель рассказала, что Новый год будет встречать в кругу семьи. Традиционным блюдом, которое теледива и её супруг Максим Виторган готовят на праздничный стол, является «классикой жанра», салат «Оливье». Примечательно, что ингредиенты блюда берутся из советского рецепта, а не из классического списка, который дошёл до наших дней. По словам Ксении, её мама Людмила Нарусова всегда приносит горячие блюда.

Также семья Собчак-Виторган уже несколько лет встречает Новый год без телевизора. Телеведущая отметила, что ей важнее жизненные события её родных и близких, чем праздничные шоу по ТВ и «Голубые огоньки». Под бой курантов в тёплом семейном кругу кандидат в президенты РФ встретит 2018 год, а потом с мужем возможно куда-то выйдет. Ксения Собчак сообщила поклонникам, что такая вероятность есть, однако ничего конкретного они с Максимом не запланировали.

1 января молодая мама надеется провести в «ничегонеделании» и вдоволь отоспаться и отлежатся. Звезда скандалов поделилась с поклонниками в Instagram, что больше всего на свете любит именно первый день нового года. Также она в шутку добавила, что «это, наверное, старость». Подписчики тут же начали переубеждать кумира в обратном и писать о том, что это настоящее счастье, а не дань идущим годам.

В соцсети Ксения Собчак также поделилась и своими планами на следующие праздничные дни. Так как в настоящий момент она является кандидатом в президенты страны от партии «Гражданская инициатива», то её дни, начиная со 2 января, расписаны буквально поминутно. Общественный деятель сообщила, что в настоящий момент она находится в Казани. Последующими же её пунктами назначения являются Саратов и Самара.

Напомним, что кандидатура Ксении Собчак на выборах 2018 активно обсуждается не только в России. Свои мнения по поводу возможного появления телеведущей и «блондинки в шоколаде» на политической арене страны высказывают также и западные специалисты. Некоторые уверены, что у неё есть все шансы одержать победу в политической гонке, другие же отстаивают мнение, что Собчак - выдвиженка Кремля и «Путинская девочка».