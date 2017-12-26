Древняя ракушка на Марсе: Почему NASA отказалось комментировать находку своих коллег?

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Миллиарды лет назад на Марсе обитали моллюски.

Ученые получили свежие снимки, сделанные исследовательским аппаратом на поверхности Марса. При детальном изучении фотографий, специалисты заметили необычный предмет, полукруглой формы и размером два дюйма. При тщательном исследовании снимков, ученые выяснили, что аппарат запечатлел на поверхности Красной планеты древнюю ракушку. Особый интерес вызвало то, что грунт вокруг ракушки был взрыхлен и увлажнен. Руководитель программы по исследованию Красной планеты Джон Гротцингер сообщил, что в состав обнаруженного объекта входит карбонат кальция, что подтверждает его природное происхождение. Результаты исследования дают возможность предполагать, что жизнь на Марсе была возможной несколько миллионов лет назад и марсоход запечатлел панцирь марсианского моллюска.

Сотрудники сферы науки и астрономии сообщают об обнаружении ракушки на Марсе поставили в известность NASA, однако по неизвестным причинам космическое агентство отказывается комментировать данную информацию.

Ранее сообщалось, что миллионы лет назад на Марсе существовала вода, что не исключает, существование в ней живых микроорганизмов. Изменения температуры, исчезновение магнитного поля и смена климата поспособствовали распылению атмосферы. Предполагается, что вода с Марса испарилась, либо находится на глубине в состоянии льда. Также ученые предполагают, что минералы и породы на Марсе могли выступить в форме губки и впитать влагу в себя.

Ранее марсоход Curiosity сделал рентген кратера Гейла на Марса, которые показал наличие остатков цинка и германия. Эти элементы являются благоприятной средой для зарождения и обитания в них микробов и бактерий. Возраст исследуемых пород на участке превышал три млрд лет. Также в кратере были обнаружены следы бора, производные которого необходимы для появления РНК. По мнению ученых, миллиарды лет назад кратер Гейла был полностью заполнен водой.

О том, что на Марсе ранее была вода сообщили также ученые университета Джона Хопкинса. Они проанализировали данные, предоставленные марсоходом Mars Odyssey. По их данным, большое количество льда находится в глубине планеты, на участке около экватора.