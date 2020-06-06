США развалятся из-за беспорядков перерастающих в революцию

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Страна страдает от волн протеста и мародерства.

25 мая в ходе задержания двумя полицейскими был задушен афроамериканец Джордж Флойд. Трагедия произошла в Миннеаполисе, штат Миннесота, США. Один из полицейских коленом слишком долго давил на шею подозреваемому. Это спровоцировало массовые волнения по всей стране. Разгневанные люди устраивают акции протеста, поджигают полицейские участки и занимаются мародёрством. Америка на грани: от восстаний до революции остался буквально один шаг.

Дональд Трамп своими недавними действиями подтвердил опасность, которая нависла над Белым домом. Во-первых, в своем Twitter он сообщил, что существует вероятность привлечения армии для подавления бунтов и беспорядков. А, во-вторых, не так давно он с семьей прятался в бункере под Белым домом.

В дополнение к беспорядкам, Телеграм-канал «Выпускайте кракена!» представил ролик, на котором сотрудники полиции толкают пожилого мужчину. Тот падает и разбивает голову. От удара, он, очевидно, потерял сознание, но сотрудники органов (на ролике их видно более 30) плотной массой проходят мимо него практически не обращая внимания. Также не ясно была ли вызвана скорая помощь.

Все эти кусочки одной картины говорят, что одно неправильное действие со стороны правительства и президента приведут к свержению власти. Из-за беспорядков, перерастающих в революцию США попросту развалятся на отдельный автономные республики.

История многократно показывала, что революции несут за собой какое-либо крупное событие, локального или глобального характера. Как пример: Октябрьская революция 1917 года — после прихода к власти большевиков был образован СССР. Также можно отметить Великую французскую революцию. Провозглашенная Первая французская республика стала известна миру как агрессивная страна, участвующая в вооруженных конфликтах в Италии, Египте и Российской империи. Это был 1789 год, а войска возглавлял небезызвестный Наполеон Бонапарт.