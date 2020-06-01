Soha: Украина оконфузилась после нелепой шутки над кораблём ВМФ России

Сегодня, 10:52

Моряки патрульного катера «Старобельск» украинских ВМС выставили себя на посмешище, считают вьетнамские журналисты.

Полнейшим фиаско назвало издание Soha попытку украинских военнослужащих высмеять российских моряков ракетного катера Р-60 Черноморского флота России. В одном из своих последних материалов обозреватель вьетнамского портала заявил, что после нелепой шутки в радиоэфире Украина сама оконфузилась, пытаясь шутить над кораблём ВМФ РФ.

В Soha объяснили, что ранее в украинских СМИ появилась информация — командир патрульного катера P191 «Старобельск» ВМС Украины вышел в эфир с Р-60, предложив помощь из-за якобы «задымления» на российском судне. Сарказм был связан с тем, что ракетный катер России шёл с сильным выбросом чёрного дыма.

В Soha нелепость шутки объяснили тем, что российский корабль, несмотря на недочёты, куда современней и мощнее устаревшего американского судна Island, коим, по сути, является P191 «Старобельск». Вьетнамские журналисты напомнили, что Р-60 несёт на себе, среди прочего, противокорабельные ракеты «Москит», в то время, как на борту P191 самым мощным оружием является одна 25-миллиметровая пушка Mk 38 Mod 0 Bushmaster.

Как известно, суда типа Island производились исключительно для нужд Береговой охраны США. По истечению срока эксплуатации их начали передавать в качестве помощи Грузии, Пакистану и Украине, но только Киев начал использовать их в качестве боевых судов ВМС.