Финансовый кризис в США вынудил Штаты заключить договор на поставку газа в Украину

Вчера, 21:00

Параллельно с этим Украина получила 500 млн евро от Еврокомиссии, что стало удивительным совпадением.

Соединенные Штаты Америки переживают финансовый кризис. Страна вынуждена экономить средства всеми возможными средствами, государственный долг растет. Так, за апрель 2020 сумма выросла на 1.3 млрд долларов (с 23.7 до 25 млрд).

И в такой ситуации был найден дополнительный вид дохода в казну государства: США заключили с Украиной договор на поставку газа, сообщает ИА «Красная Весна». Поставки газа планируется поддерживать на уровне 5.5 млрд кубометров в год. Однако экономика Украины также переживает не лучшие дни.

Удивительным совпадением стало то, что она получила кредит от Еврокомиссии размером в 500 млн евро, пишет ИА «АиФ». Не трудно догадаться, что часть этих денег пойдет на оплату того самого газа из Штатов. Очевидно, это сделано специально для поддержания экономики Америки.

Как сообщает издание «Версия.Инфо» недавний разрыв договора со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) также связан с финансовым кризисом: ежегодные затраты составляли 450 миллионов долларов.

А с учетом упадка в нефтяной промышленности и шаткого состояния доллара страна вынуждена экономить по максимуму. Так, добыча нефти из сланца была заморожена для снижения общего количества добычи в соответствии с договором ОПЕК+. А на восстановление до докризисных показателей у промышленности уйдут годы.