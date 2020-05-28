В Сирии забросали камнями с моста российский конвой

Сегодня, 17:30

Турецкие военные находились рядом, но практически никак не препятствовали нападавшим. Видео инцидента, случившегося сегодня в Идлибе, появилось в Telegram-канале «WarJournal».

В Сирии продолжает нарастать напряжение между Турцией, поддерживаемой ею оппозицией, правительственными силами САР и Россией. Сегодня в Идлибе колонна российской бронетехники подверглась нападению со стороны группы местных жителей. Конвой военной полиции забросали крупными камнями с моста при въезде в город Ариха.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «WarJournal», видно, что нападавшие заранее готовились к подъезду техники. В ролике показано, как на проезжавшие под мостом автомобили и бронетранспортёры провокаторы сбрасывали груду камней, которые тут же разбивались о крышу транспорта.

Рядом с жителями находились турецкие военные, российские военнослужащие осуществляли с ними совместное патрулирование. Несмотря на это, никто из силовиков практически никак не препятствовал забрасыванию конвоя.

В Минобороны России инцидент с камнями, в том числе бездействие турецких военных, пока никак не прокомментировали. Это уже не первый случай нападения на российский конвой. 12 мая на видео попал конфликт военной полиции с местными жителями, не дававшим проехать силовикам.