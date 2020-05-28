ФСБ хочет с помощью дронов контролировать границу в Арктике

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Беспилотники более устойчивы к погодным условиям и способны оперативно передавать данные на большие расстояния, объяснил это решение глава Пограничной службы России Владимир Кулишов.

Проблему контроля над российской границей в Арктике ФСБ хочет решить с помощью дронов. Роботизировать процесс надзора за приграничной территорией России в спецслужбе решились уже давно. По словам главы Погранслужбы РФ Владимира Кулишова, беспилотные аппараты работают в регионах с труднодоступной местностью.

В будущем же, подчеркнул чиновник, дроны среднего и тяжёлого класса будут нужны в удалённых районах Арктики. Подобные беспилотные аппараты должны уметь взлетать и приземляться на пограничных судах, как на суше. Контролировать границу с их помощью станет проще ввиду того, что дроны более устойчивы к нестабильным погодным условиям, а также могут оперативно обмениваться данными на больших дистанциях. Помимо Арктики, беспилотники планируется использовать на Дальнем Востоке. Заказы на дроны для охраны границы с подробным описанием технических характеристик российским оборонным предприятиям уже переданы, объяснили в ФСБ.

В настоящее же время, как объяснил Кулишов, Погранслужба России применяет дроны для оценки ситуации на труднодоступных участках приграничных территорий.