Hot Cars рассказало о самой странной технике России

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Летающие танки А-40, чудаковатые вездеходы ЗИЛ-2906, экранопланы «Лунь» издание включило в список самых безумных военных машин мира.

Популярный французский портал Hot Cars составил список из 15 самых диковинных изобретений за всю историю машиностроения. Примечательно, что сразу пять позиций обозреватель выделил для советских/российских машин. Издание рассказало о самой странной технике из России в своей свежей статье.

Так, в числе машин-фриков оказалась машина Лебеденко, также известная, как Нетопырь или Царь-танк. Агрегат, разработанный группой русских инженеров в 1914-1915 годах представлял собой бронированную машину весом 60 тонн с двумя огромными колёсами, вооружённую 8-10 пулемётами «Максим». Диковинный танк так и не был взят на вооружение из-за непригодности к использованию в боевых условиях.

Также в подборку странной техники от Hot Cars попал уже советский гибрид планера и танка А-40. Разработанная на основе лёгкого танка Т-60 летающая машина планировалась для поддержки партизан и десанта в тылу врага. После неудачных испытаний разработки были прекращены.

Отдельно Hot Cars выделили чудаковатые вездеходы ЗИЛ-2906, которые были разработаны по заказу известного учёного Сергея Королёва для поиска и эвакуации космонавтов после их возвращения на Землю в труднодоступной местности. Машины до сих пор стоят на вооружении подразделений Минобороны РФ

Экранопланы «Лунь» включены в список самой странной российской техники ввиду того, что стали самым ярким представителем самолётов-амфибий в мире. Разработанное в 1980-х годах летающее судно было прозвано «Каспийским монстром» из-за возможности незаметного запуска противокорабельных ракет класса 3М-80 «Москит». Был построен всего один опытный образец, который окончательно сняли с вооружения России в начале 2000-х из-за высокой уязвимости.

Последним в подборке странной российской техники от Hot Cars стал газодинамичный тральщик «Прогрев-Т», который использовался для разминирования. Идея машины заключалась в том, чтобы обезвредить мины путём разогрева земли реактивным двигателем МиГ-15, размещённым на танковом шасси.