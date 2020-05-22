Мощнейшие в мире САУ «Коалиция-СВ» начали поступать в войска РФ

Вчера, 18:17

ЦНИИ «Буревестник» передал Минобороны РФ первую партию артиллерийских «машин будущего».

152-мм гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» передана в регулярные части. Первые САУ начали поступать в Сухопутные войска РФ, сообщает сайт Минобороны.

Первую партию самоходок «Коалиция-СВ» в рамках госзаказа российского военного ведомства ЦНИИ «Буревестник» изготовил ещё в декабре 2019 года. Следующие несколько месяцев САУ проходили опытные испытания, подтвердили заявленные характеристики и теперь окончательно приняты на вооружение.

«Коалиция-СВ» призвана заменить в войсках морально устаревшие установки 2С19 «Мста-С». Основу огневой мощи новой самоходной гаубицы составляет 2А88 калибра 152 мм. Уникальные конструкторские решения ЦНИИ «Буревестник» позволили развить скорость стрельбы до десяти и более выстрелов в минуту, что является рекордным показателем среди артиллерийских систем. В комплект вооружения «Коалиция-СВ» также входит установка с пулеметом «Корд», которая управляется дистанционно.

Мощнейшие в мире САУ в разы опережают свои западные аналоги по целому ряду ключевых позиций, из-за чего их прозвали «машинами будущего». К примеру, 155-миллиметровая американская гаубица M109 «Паладин» — основная САУ стран НАТО — имеет максимальную дальность стрельбы порядка 32 километра, в то время как «Коалиции» могут поражать цели на дистанции до 80 километров.