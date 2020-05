«Морской монстр» из России напугал военных экспертов в США

Вчера, 10:11

О создании в Нижнем Новгороде многоцелевого экраноплана А-050 «Чайка» рассказали обозреватели National Interest. По их мнению, судно может стать настоящим «убийцей авианосцев», имея в арсенале сверхзвуковые ракеты наподобие «Брамос» PJ-10. Но это вряд ли так.

В США увидели угрозу в лице нового российского многоцелевого экраноплана А-050 «Чайка», разрабатываемого в Нижнем Новгороде в ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева. «Морской монстр» из России, как судно прозвали на Западе, напугал военных экспертов популярных порталов National Interest и We Are the Mighty. Обозреватели посчитали «Чайку» наследником легендарного экраноплана «Лунь» — «каспийского монстра» времён Холодной войны. Военные эксперты уверены, что А-050 способен нести на себе сверхзвуковые ракеты «Брамос» PJ-10, что фактически сделает его потенциальным «убийцей авианосцев». Но на деле всё гораздо прозаичнее.

«Морской монстр» действительно разрабатывается в Нижнем Новгороде, но не для военных, а исключительно для гражданских целей и нужд МЧС. Экраноплан «Чайка» грузоподъёмностью порядка 9-ти тонн предназначен для перевозки пассажиров и грузов в прибрежных районах. Подобная машина позволит спасателями оперативно добраться до места крушения морских судов и провести эвакуацию людей на берег. Максимальная скорость полёта А-050 составляет 360-400 км/час при использовании экранного эффекта. Дальность полёта «Чайки» — порядка 3 тысяч км.

Напомним, советский ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь» также был разработан в ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева. Высокая скорость движения и незаметность для радаров ему в короткие сроки судну подходить к большим кораблям противника на расстояние точного пуска ракеты, что фактически и сделало его «морским монстором» и «убийцей авианосцев». Несмотря на это советское, а затем российское руководство отказалось от массового производства и взятия «Луней» на вооружение. В 2011 году Минобороны РФ приняло решение в целом прекратить эксплуатацию экранопланов.