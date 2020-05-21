Россия готова продать радар «Противник» для гиперзвуковых целей

Вчера, 16:10

РФ готовы «подтянуть» мощности ПВО других стран за деньги.

Представители Рособоронэкспорта заявили о желании выдвинуть на экспорт РЛС 59Н6-ТЕ «Противник». Работает система, как радар для гиперзвуковых целей. В пресс-релизе, подтверждающем, что РФ намеревается технологию продать, заявлено, что в государствах по всему миру растет необходимость в обеспечении безопасности путем модернизации ПВО. Выставленная на экспорт установка, как раз-таки, и может решить эту проблему.

История создания «Противника» уходит корнями в НИИ Нижнего Новгорода. Данный радар предназначен для обнаружения гиперзвуковых целей, которые могут летать со скоростью до 8 тысяч километров. Особой чертой является возможность одновременно отслеживать до тысячи различных объектов, попутно классифицируя цели и выделяя ракеты противорадиолокационного типа. Командование благодаря данному радару может получить своевременное предупреждение об опасности.

Размещается комплекс на двух грузовых авто КамАЗ. Операторы, занимающиеся обслуживанием, могут находиться и в 15 километрах, но это никак не отразится на функционале устройства. Управление происходит по волоконно-оптическому соединению, но можно поставить и автоматическое управление. Уже после сбора данных сигнал тут же передает в систему по управлению ПВО.