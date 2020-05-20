Шойгу назвал Запад «наиболее угрожаемым» для военной безопасности РФ

Вчера, 19:48

Министр обороны оценил стратегические возможности вероятного противника.

По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу наибольшую опасность для сегодняшней обороны страны представляет стратегическое направление, выбранное западом. С соответствующим заявлением он выступил накануне.

Он также отметил, что нейтрализация угрозы в 2020 году будет предпринято ряд решений. В частности, войска Западного военного округа получат более 2000 единиц обновленной и улучшенной техники. Модернизированное оборудование составит, таким образом, более 65% доли вооружения.

Шойгу отметил также, что в 2020 году в Западном военном округе планируют провести более 28 мероприятий организационного характера. Нацелены они будут на то, чтобы всячески усовершенствовать боевой состав войск.