На Амуре летом 2020 года заложат малый ракетный корабль «Павловск»

Вчера, 15:10

Командующий Тихоокеанским флотом подтверждает эту информацию.

Представители амурского судостроительного завода намерены летом текущего года начать строительство малого ракетного корабля «Павловск». Проекту вручён шифр «Каракурт» и порядковый номер 22 800.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц утверждает, что строительство указанных кораблей проводится в рамках контракта, который был заключен с Министерством обороны. В план входит постройка шести суден для последующей эксплуатации Тихоокеанским флотом. Назвать их решили в честь российских городов. В составе планируется «Уссурийск», «Удомля», «Ржев».

Входящие в проект 22 800 «Каракурт» малые ракетные корабли представляют собой комплекс российских многоцелевых ракетно-артиллерийских морских орудий ближней зоны поражения, которые прорабатывались совместными усилиями Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз». Отличительной чертой является высокоточное ракетное оружия, а в сумме с артиллерийскими комплексами это даёт неподражаемую боевую мощь.