Прошел проверку войной: Армия принимает на вооружение новый пулемет

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РПК-16 призван улучшить печальное положение дел в армии с легкими пулеметами.

Военные конфликты в Чечне и Грузии выявили в армии острую нехватку хороших легких пулеметов. Поэтому со вступлением российских войск в сирийский конфликт, Концерн «Калашников» взялся за разработку оружия, отвечающего всем современным требованиям.

Армии всегда было нужно оружие, обладающее весом автомата, но огневой мощью пулемета. Такие «гибриды» у зарубежных оружейников получили название Light Machine Gun (LMG) или проще говоря — легкий пулемет. Как правило они обладали сравнительно небольшой массой 4-7 кг, тем же калибром, что и штатные автоматы (5.45 в России и 5.56 у НАТО), но при этом имели магазин увеличенной емкости, как правило на 40-100 патронов. В СССР для этих целей был разработан РПК-74. Однако его характеристики не отвечали ни запросам армии ни самих бойцов. Значительно превосходя АК по массе и размерам, его огневая мощь оставалась на уровне обычного автомата, а удлиненный магазин на 45 патронов не позволял РПК решать «пулеметные» задачи. Многие бойцы во время Чеченских кампаний жаловались на низкую эргономику и фактическую невозможность действовать с этим пулеметом в условиях городской застройки и в итоге меняли РПК-74 на АК, оставляя от первых только увеличенный магазин.

Учитывая все это, отечественные оружейники разработали РПК-16 — легкий пулемет, призванный заменить старый РПК-74. Новый образец был спроектирован на базе решений, принятых в ходе работы над АК-12. Примечателен тот факт, что пулемет создавался «при участии» бойцов ССО, выполняющих задачи в Сирии. На основе замечаний и предложений бойцов спецназа был разработан финальный вариант пулемета, представленный на выставке «Армия-2017». Отличительными «чертами» были сравнительно малая масса и габариты, повышенная эргономика, два сменных ствола, под разные задачи и магазин, барабанного типа на 96 патронов, который позволит новому РПК выполнять в том числе и «пулеметные» задачи.

Вариант с «обкаткой» в боевых действиях до представления широкой общественности дал свои плоды — пулемет, который до своего «релиза» вылечил все «детские болезни» сразу заинтересовал армию и силовые структуры. Министерство Обороны и Войска Национальной Гвардии уже заключили контракты с Концерном «Калашников» на поставку данного оружия.