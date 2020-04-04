Российская армия получит обновленную версию танка Т-90

Сегодня, 08:00

Проект Т-90М предусматривает крупнейшую за все время модернизацию базовой машины.

ОБТ (Основной боевой танк) Т-90М был разработан в рамках проекта «Прорыв-3», который предусматривает принципиально новые технологические решения для существенного увеличения характеристик боевой машины. Сами характеристики, как нетрудно догадаться, держатся в секрете, однако, по заявлениям представителей «Уралвагонзавода» на реальных учениях новый образец значительно превзошел по показателям танки Т-90А и Т-72.

Из известных изменений стоит упомянуть изменение внутренней компоновки танки с целью сокращения рисков возгорания или детонации боекомплекта. В качестве активной защиты будет использоваться новейшая система «Реликт», которая сводит к минимуму шанс поражения машины противотанковым боеприпасом. А сам Т90М оснащен новейшим орудием 2А82-1М, которое также используется в Т-14 Армата и помимо обычных снарядов может стрелять противотанковыми управляемыми ракетами. Дополняет и без того прекрасную картину новый двигатель, мощностью в 1130 л. с. который обеспечит танку скорость до 60 кмч с запасом хода до 550 км.

Несмотря не то, что отдельные сведения о новом танке время от времени просачиваются в сеть, основные данные по прежнему засекречены. Однако из доступной информации можно сделать вывод, что Т-90М представляет собой современную боевую бронированную машину, соответствующую актуальным требованиям, которая прослужит не один десяток лет. Первые 60 единиц согласно госзаказу должны поступить в войска уже в этом году.