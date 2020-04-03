Парад Победы могут перенести на осень

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Министерство обороны ищет альтернативные сценарии проведения парада.

Кремль совместно с Министерством обороны обсудили вариант проведения Парада Победы осенью. Речь идет о 2 сентября – дате окончания Второй Мировой Войны, в таком случае парад можно будет провести со зрителями, однако пока не исключается возможность проведения «без трибун».

Официально торжество никто не отменял и не переносил, а военные продолжают активно тренироваться, соблюдая все профилактические меры – у каждого участника температура измеряется по 3 раза за день, а живут военные максимально возможными малыми группами.

Однако ежедневное ухудшение ситуации в мире и участившиеся случаи заражения в России наталкивают на мысль, что никто не станет устраивать «пир во время чумы». Тем более было объявлено, что в параде должны принять участие 15 000 российских солдат и несколько сотен военнослужащих иностранных армий, в таком случае риск заражения крайне велик, несмотря на все меры предосторожности.

По заявлением представителей Всемирной Организации Здравоохранения к середине лета удастся остановить распространение вируса и, вполне вероятно, что к осени жизнь в мире нормализуется. В таком случае вариант массового торжества приуроченного к 75-летию окончания Второй Мировой Войны с приглашением зарубежных лидеров и иностранных военнослужащих видится самым очевидным и адекватным действием со стороны российского правительства.