«Правительство обнаглело!» — Грустную правду о поправках в Конституцию обличила депутат Мосгордумы

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Простые россияне больше всех пострадают от принятия поправок.

Поправки в Конституцию нужны только Путину и его ближнему кругу, прибравшему у рукам страну. Об этом на заседании Мосгордумы заявила депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева, по словам которой правительство, требующее народ голосовать за поправки, — «просто обнаглело».

Енгалычева подчеркнула, что несмотря на громкие крики пропагандистов, в реальности поправки не содержат ни единой социальной инициативы — «ни одной вещи для народа в них нет!». По словам депутата, руководству страны настолько наплевать на население, что оно даже не попыталось как-то замаскировать свои реальные цели и бросить гражданам хоть какую-то подачку.

Что в реальности важно для людей? Что бы им хотелось видеть в обновленной Конституции? Снижение пенсионного возраста, распределение доходов от продажи нефти и газа между всеми гражданами, запрет на двойное гражданство для высокопоставленных чиновников. Видим ли мы что-то из этого в списке поправок? Конечно нет, — подводит итог Енгалычева.

Все эти поправки, заявила депутат, нужны и выгодны только тем самым министрам и сенаторам, у которых двойные гражданства, а также виллы и замки за границей. Страной управляют люди, которые связывают свое будущее не с Россией, а с другими странами — ведь именно там их деньги, жены и дети. Простым россиянам же предлагается проголосовать за поправки в Конституцию — просто так — ражи абстрактных обещаний «достойных зарплат», «обеспеченной старости» и «стабильности», резюмировала Енгалычева.