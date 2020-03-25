«Путин сбежал из Москвы»: Навальный пытается поднять панику вокруг коронавируса

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Власти скрывают реальный масштаб эпидемии, уверен оппозиционер.

В последние дни оппозиционеры всех мастей пытаются использовать коронавирус для дискредитации официальных властей. В сети появляются сообщения о сотнях тысяч зараженных и переполненных больницах. Теперь к этой волне подключился и известный оппозиционер Алексей Навальный, разместивший в соцсети Twitter сообщение о том, что Владимир Путин якобы бежал из столицы из-за угрозы заражения.

Президент, по версии Навального, переехал из столицы в свою резиденцию на Валдае в Новгородской области и оттуда будет осуществлять руководство страной. При этом оппозиционер поиронизировал над тем, что, несмотря на всю опасность ситуации с вирусом, голосование по поправкам в Конституцию (назначенное на 22 апреля) до сих пор не перенесено.

Однако, пафосное заявление Навального как обычно оказалось ложью – уже на следующие сутки после публикации (24 марта) Владимир Путин посетил инфекционную больницу на Коммунарке, продемонстрировав, что никуда бежать из столицы не собирается.

Многие журналисты сравнили заявления Навального с фашистской пропагандой времен войны. Тогда, во время битвы на подступах к Москве, такие же навальные пытались внушить советским гражданам, что Сталин бежал из столицы, власти скрывают реальное положение дел и поражение неминуемо.

Сам Алексей Навальный на обвинения во лжи пока никак не отреагировал.