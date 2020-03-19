А что если Путин знал? Отставка Медведева стала спасением его карьеры, уверен эксперт

19-03-2020, 06:39

Медведев может готовиться к триумфальному возвращению.

В последние полтора месяца имя Дмитрия Медведева полностью пропало из новостной повестки и, понемногу, россияне начали о нем забывать. На первый взгляд это может показаться концом его политической карьеры, но что это — наоборот — небольшое затишье перед новым восхождением Медведева к вершинам власти. О том, почему так действительно может получиться, рассказал политолог Марат Баширов.

По его словам, вся история с отставкой Дмитрия Анатольевича тотчас переворачивается с ног на голову, если сделать одно небольшое допущение — «А что если Путин знал?». Знал о возможности наступления эпидемии коронавируса и экономическом ущербе от неё, знал о потенциальном срыве сделки с ОПЕК и падении цен на нефть, догадывался о грядущем падении рубля к доллару. Тем более, что все эти события произошли не спонтанно и разговоры о них велись еще с конца 2019 года.

Если допустить, что президент догадывался о надвигающемся шторме, то отставка Медведва до боли начинает напоминать своеобразное «выведение из-под удара». Народ Медведева не любит — это факт, но Путину Медведев зачем-то нужен и это тоже факт. Их тандем сформировался еще в середине 2000-х и никаких причин вдруг, ни с того ни с сего, избавляться от Медведева у президента не было.

Аргумент о провале Медведевым каких-то заданий или проектов здесь тоже не работает. Дмитрия Анатольевича не стоит воспринимать как самостоятельную фигуру — он делает то, что ему говорит президент и не более того.

В результате, Медведев покинул правительство крайне вовремя, и его репутация не пострадает от потрясений, связанных с обвалом рубля и коронавирусом. Это, убежден Марат Баширов, создает потенциальную возможность для триумфального возвращения экс-премьера большую политику и полноценного возрождения тандема Путин-Медведев, который руководил страной с 2008 по 2020 годы.