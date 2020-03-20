Вчера, 02:59

За свои преступления Гульнара Каримова будет сидеть до самой старости.

Пресс-служба Верховного суда Узбекистана сообщила о завершении судебного разбирательства по делу Гульнары Каримовой, дочери экс-президента Ислама Каримова. Ташкентский суд вынес решение об увеличении тюремного срока «узбекистанской принцессы» — сидеть Гульнаре придется до самой старости.

Скандальная дочь первого президента Узбекистана совершила целый ряд тяжких преступлений. Разбалованная безнаказанностью и привилегированным положением Гульнара Каримова буквально обокрала страну и умудрилась надолго скрыть свою криминальную деятельность. В августе 2015 года Гульнара была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов и получила десятилетний тюремный срок.

В 2019 году к прошлым обвинениям добавилось новое уголовное дело по факту хищения средств из государственного бюджета и заключения сделок вопреки интересам страны. Ущерб, который Гульнара Каримова нанесла Узбекистану оценили на сумму свыше 173 миллионов долларов. В рамках нового дела срок Каримовой увеличили до 13 лет и 4 месяцев.

Дело осложнялось тем, что наворованные средства Каримова вывела на заграничные банковские счета и несмотря на то, что деньги заморожены Узбекистан не может их вернуть в бюджет. Недавно опальная «узбекистанская принцесса» написала обращение к нынешнему президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.В письме Гульнара недвусмысленно намекала на то, что она вернет деньги в бюджет при условии её освобождения. По всей видимости Мирзиёева разозлил такой наглый шантаж преступницы и на этот раз Каримову «засадили по полной».