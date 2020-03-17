«Молока нет. Яиц нет. Люди скупают оружие…» Уехавший в США русский писатель рассказал об обстановке в стране

Сегодня, 07:30

Страх перед эпидемией коронавируса превращает людей в животных.

В спокойной и стабильной Америке все не так уж спокойно и стабильно. О реальном положении дел в стране в своих социальных сетях рассказал Ник Перумов — российский писатель, переехавший в США.

«Молока нет. Яиц нет. Макарон нет, никаких. Консервов нет, никаких. Народ звереет. В стрелковом клубе раскупили все патроны 9 мм Люгер и все 5,56 мм НАТО. Теперь сметают дробовики».

Такими словами Перумов описывает происходящее в стране на фоне медленного захлестывающей Америку эпидемии коронавируса. До США болезнь добралась позже, чем до Европы, однако последствия обещают быть гораздо более страшными — ведь в Америке нет бесплатного здравоохранения. А значит, что многие из зараженных даже не будут госпитализированы.

«У нас первая стадия зомби-апокалипсиса. Вчера у меня уже пытались отнять продукты. Идиоты, не знают, на кого напали — на советского человека…»

Еще одна выдержка из блога Перумова, подчеркивающая насколько взрывоопасной становится ситуация. Стоит отметить, что местом жительства писателя является городок Чапел-Хилл в Северной Каролине, то есть, по сути, — тихое американское захолустье. И если даже здесь паника достигает таких масштабов, то остается лишь гадать, что происходит в крупных, густонаселенных и многонациональных штатах, таких как например Калифорния или Нью-Йорк.