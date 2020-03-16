Какой вы масти!? На Урале Школьники-АУЕшники избили полицейских

Вчера, 11:04

Об опасности подросткового криминала заговорил даже президент.

Пока руководство МВД год за годом рапортует о падении преступности, Россия понемногу погружается в новую реальность, где членом опасной группировки может быть даже ребенок.

Показательная история произошла в начале марта в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Посетители одного из городских торговых центров вызвали несколько нарядов полиции для того, чтобы утихомирить буйных подростков. Однако, когда полицейские прибыли на место и попробовали урезонить нарушителей порядка те нагло поинтересовались у сотрудников — «какой они масти?».

Попытка задержать хулиганов привела к массовой драке, в ходе которой против трех нарядов полиции выступило около 10 школьников, с кулаками бросавшихся на полицейских.

Прокомментировавший для уральских СМИ эту историю психолог Сергей Романюк подчеркнул, что произошедшее — это следствие влияние популярной сегодня молодежной субкультуры АУЕ, основанной на тюремных обычаях и понятиях. При этом, однако, Романюк отметил, что криминализация и маргинализация молодежи происходит во многом потому что детьми никто не занимается. Ни государству, ни школе их воспитание не интересно, а родители зачастую слишком заняты зарабатыванием денег и банальным «сведением концов с концами».

Отметим, что ранее — в 2017 году — проблема АУЕ уже поднималась на самом высоком уровне и задачу разобраться с ней ставил лично Владимир Путин. Спустя два года президенту докладывали о больших успехах, достигнутых в борьбе с детским криминалом. Однако, судя по тому, что мы видим сейчас, работы впереди еще очень много.