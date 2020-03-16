Ипотека в опасности! В апреле проценты по кредитам серьезно вырастут

Вчера, 06:43

Банкиры назвали категории граждан, чья ипотека будет стоить дороже.

На фоне снижения цен на нефть и последующего обвала курса рубля крупные банки начали повышать процентные ставки по ипотечным кредитам на 1.5 — 2 процентных пункта. Планировалось, что повышение по новым условиям затронет только будущие сделки. Однако эксперты прогнозируют резкое падение рубля в апреле, из-за которого ставка может повыситься до 10% годовых. В этом случае платить придется больше даже гражданам с уже одобренной ипотекой.

В опасности окажутся заявки, по которым еще не подписаны кредитные договоры, сообщили изданию «Ведомости» представители «Абсолют банка» и «Юникредит банка». С резким увеличением процентной ставки по ипотечному кредиту столкнутся граждане, которые не успеют заключить сделку до 31-го марта. Также банкиры признались, что при ухудшении экономической обстановки условия кредитования снова могут поменяться и даже заемщикам с одобренной ипотекой придется платить больше.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин считает, что острая фаза кризиса уже не за горами и в связи увеличением нефтедобычи и резким падением цен на нефть брокеры прогнозируют новый обвал курса рубля. Доллар по «100» заставит Центральный банк радикально повысить ключевую ставку. Для россиян это будет означать рост всех кредитных ставок и в первую очередь повышение процентов по ипотечному кредиту. Аналитики рекомендуют завершить ипотечные сделки до очередного скачка рубля и вступления в силу новых условий кредитования, чтобы обезопасить свое жилье, так как в условиях кризиса только льготные ипотечные программы для многодетных семей останутся без изменений.