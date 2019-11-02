Один корабль СССР с ЗРК С-400 привёл в ужас весь флот Америки

Сегодня, 15:00

Крейсер «Адмирал Нахимов» не имеет аналогов в мире.

Флот США считается сильнейший, однако все линкоры и подлодки Пентагона бояться всего лишь одного корабля РФ. Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» был спущен на воду еще в СССР в 1988 году и с тех пор стал «бортом номер один».

Сегодня крейсер получает всё новейшее вооружение Минобороны и является главным военным кораблем ВМФ РФ. А после установки на него новейшей системы ЗРК С-400, он привёл в ужас весь флот Америки.

Западные СМИ периодически в своих анализах тонко напоминают Пентагону, что крейсер помимо крайне опасной боевой единицы, стал буквально непобедимым. Специально модифицированная «для воды» система С-400 способна сбивать все ракеты, в том числе летящих на сверхзвуке.

В сравнение, американские ракеты «Гарпун» имеют дозвуковую скорость и не представляют опасности для «Адмирала Нахимова». А российские сверхзвуковые ракеты «Циркон» с легкостью преодолевают системы ПВО США «Иджис». Таким образом при поддержке всего одного корабля, АПЛ класса «Борей» могу без опаски подходить на боевые позиции для нанесения удара по противнику.

Отдельно отмечается, что «Адмирал Нахимов» был спроектирован и создан как последняя надежда Советского Союза для обороны территорий дальних вод, так как авианосцев у СССР не было.