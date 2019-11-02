Кадыров «сорвет» сделку Кремля и Саудовской Аравии по поставке ЗРК С-400 — СМИ США

«Ссора между саудитами и чеченцами может негативно отразится на заключенных сделках», — заявили аналитики.
После легендарной и исторически значимой встречи Владимира Путина и Салмана Аль Сауда на территорию аравийского королевства, были заключены важные для двух государств торговые соглашения.
Ходили слухи, что были заключены и соглашения на поставку С-400 «триумф» саудовской армии.
Однако, по информации американского издания The National Interest, Саудиты скептически настроены к покупке российских ЗРК в последнее время.
Причиной, помимо очевидных прерий с Пентагоном, может быть конфликт с Кадыровым.
17 октября внук саудовского шейха Ибн База «сцепился» с Адамом Шахидовым из-за слов главы ЧР о религиозных воззрениям саудитов.
Шахидова прозвали в народе «Суфлер Кадырова».
Пассивную агрессию с обеих сторон западные журналисты расценили как неявные угрозы.
Проблема в том, что подобные перепалки могли сослужить недобрую службу оружейным контрактам арабов с Россией.
Саудиты довольно резко реагируют на происходящее. Потому, сделка с Кремлем имеет риск быть сорванной, и в этом, пусть косвенно, видят вину Рамзана Ахматовича.