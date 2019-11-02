Кадыров «сорвет» сделку Кремля и Саудовской Аравии по поставке ЗРК С-400 — СМИ США

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«Ссора между саудитами и чеченцами может негативно отразится на заключенных сделках», — заявили аналитики.

После легендарной и исторически значимой встречи Владимира Путина и Салмана Аль Сауда на территорию аравийского королевства, были заключены важные для двух государств торговые соглашения.

«…мы объявили о 10 новых соглашениях на сумму свыше двух миллиардов долларов и также объявляем о 10 компаниях, которые планируют выход на саудовский рынок» — сообщил глава фонда России прямых инвестиций.

Ходили слухи, что были заключены и соглашения на поставку С-400 «триумф» саудовской армии.

«Мы вместе выступаем за противодействие террористической угрозе, за долгосрочное политико-дипломатическое урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — высказался Владимир Путин».

Однако, по информации американского издания The National Interest, Саудиты скептически настроены к покупке российских ЗРК в последнее время.

«В результате принимаемых мер саудиты смогут отказаться от ядовитой пилюли Путина и не станут покупать российские зенитно-ракетные комплексы С-400», — The National Interest.

Причиной, помимо очевидных прерий с Пентагоном, может быть конфликт с Кадыровым.

17 октября внук саудовского шейха Ибн База «сцепился» с Адамом Шахидовым из-за слов главы ЧР о религиозных воззрениям саудитов.

Шахидова прозвали в народе «Суфлер Кадырова».

Пассивную агрессию с обеих сторон западные журналисты расценили как неявные угрозы.

Проблема в том, что подобные перепалки могли сослужить недобрую службу оружейным контрактам арабов с Россией.

Саудиты довольно резко реагируют на происходящее. Потому, сделка с Кремлем имеет риск быть сорванной, и в этом, пусть косвенно, видят вину Рамзана Ахматовича.