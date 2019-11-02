СМИ КНР: Устаревшие ракеты ЗРК С-400 превзошли FD-2000 Китая

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Китайская копия русских ракет ПВО оказалась куда лучше и дешевле.

Главным конкурентом России в области противовоздушной обороны оказался союзник в лице Китая, которые превзошли ракеты ЗРК С-400 с помощью ЗРК FD-2000 «Красное знамя-9» сообщает китайское издание Sohu.

По сообщению китайцев FD-2000 доказала свою мощь еще в 2013 году в ходе торгов проведенных Турцией, где соревновались за первенство российский С-400, американский Патриот-3 и европейский Шион-30.

В результате показательных запусков лучшие результаты были именно за китайской системой ПВО, которая была создана на базе российских С-300.

Согласно информации Sohu, Турция изначально планировала закупку именно «Красного знамени-9», но в 2015 году разорвала контракт. Возможно, данному решению способствовали именно в России.

Китайская система ПВО длительное время находилась в «спарринге» с ЗРК С-400 и фактически постоянно заставляло занижать цену для русских ракет.

Поставка в Узбекистан ЗРК FD-2000 показывают о том, что заниженная стоимость и повышенная боевая способность китайских ракет в разы лучше С-400, по мнению СМИ из поднебесной.

Противостояние военной техники России и Китая может произойти на примере конфликта двух стран Индии и Пакистана как заявляют эксперты.

Так как Китай в недавнее время уже поставил свои ЗРК FD-2000 в Пакистан, где они могут быть использованы против русских истребителей МиГ-29 находящихся на вооружении индийских ВВС.