СМИ КНР: Устаревшие ракеты ЗРК С-400 превзошли FD-2000 Китая

Китайская копия русских ракет ПВО оказалась куда лучше и дешевле.
Главным конкурентом России в области противовоздушной обороны оказался союзник в лице Китая, которые превзошли ракеты ЗРК С-400 с помощью ЗРК FD-2000 «Красное знамя-9» сообщает китайское издание Sohu.
По сообщению китайцев FD-2000 доказала свою мощь еще в 2013 году в ходе торгов проведенных Турцией, где соревновались за первенство российский С-400, американский Патриот-3 и европейский Шион-30.
В результате показательных запусков лучшие результаты были именно за китайской системой ПВО, которая была создана на базе российских С-300.
Согласно информации Sohu, Турция изначально планировала закупку именно «Красного знамени-9», но в 2015 году разорвала контракт. Возможно, данному решению способствовали именно в России.
Китайская система ПВО длительное время находилась в «спарринге» с ЗРК С-400 и фактически постоянно заставляло занижать цену для русских ракет.
Поставка в Узбекистан ЗРК FD-2000 показывают о том, что заниженная стоимость и повышенная боевая способность китайских ракет в разы лучше С-400, по мнению СМИ из поднебесной.
Противостояние военной техники России и Китая может произойти на примере конфликта двух стран Индии и Пакистана как заявляют эксперты.
Так как Китай в недавнее время уже поставил свои ЗРК FD-2000 в Пакистан, где они могут быть использованы против русских истребителей МиГ-29 находящихся на вооружении индийских ВВС.