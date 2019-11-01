Сегодня, 11:07

Тайное в бомбардировщие стало явным.

Тактический бомбардировщик Су-34 стал героем новостных сводок. Как сообщает «Красная звезда», испытания новой техники и систем управления Су-34 показали его успехи и преимущества. Некоторые системы управления бортовой электроникой были впервые рассекречены и предъявлены широкой публике.

Су-34 обладает хорошей эргономикой, широкой автоматизацией полёта от взлёта и до посадки, в том числе и на этапе боевого применения. Благодаря уникальной компановке кабины члены экипажа могут становиться в полный рост, из-за чего экипаж может совершать беспосадочные полёты длительностью до 10 часов с сохранением собственной работоспособности. За счёт этого самолёт может невероятно быстро перебазироваться на любое направление.

При этом нельзя не отметить того, что на истребитель-бомбардировщик Су-34 можно «навесить» порядка 16 видов высокоточного управляемого и 19 видов неуправляемого оружия, включая противокорабельные ракеты, испытания которых состоялись недавно на Дальнем Востоке. В Сирии Су-34 показали себя с наилучшей стороны при бомбардировке неуправляемыми снарядами позиций террористов. Таким образом, Су-34 показали себя крайне опасными противниками как для авианосцев высокотехнологичных держав, так и для недисципилинированных квазипартизанских отрядов.

Таким образом, например, были раскрыты причины успеха Су-34 в грузинской войне.

Су-34 способен высокоточным оружием уничтожать станции РЛС и слежения, что было блетсяще продемонстрировано во время Пятидневной войны с Грузией. когда истребитель-бомбардировщик Су-34 ракетой Х-58у уничтожил грузинскую РЛС 36Д6-М у села Шавшвеби под городом Гори.

Все эти особенности Су-34 позволяют ему до сих пор быть одним из лучших самолётов в своём роде, благодаря чему фронтовая бомбардировочная авиация ВКС России остаётся на высоком уровне.