С-300 «со скидочкой»: Таджикистану «толкают мусор» российского военпрома

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Вопрос решает секретарь Совета безопасности РФ.

В среду, 30 октября в Душанбе с официальным визитом прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Уже на следующий день Патрушев встретился с президентом республики Эмомали Рахмоном. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ, ШОС и СНГ, а также вопросы, связанные с развитием военно-технического сотрудничества.

Примечательно, что недавно на вооружение российской военной базы в Таджикистане поступили ракетные системы С-300. Около 30 единиц техники включая командные пункты, пусковые установки, радио локаторы и машины обеспечения. Однако у аналитиков возникает вопрос, зачем Россия поставляет себе устаревший ПЗРК?

Военные эксперты сходятся во мнении, что таким образом из Москвы «толкают мусор» в Душанбе «со скидочкой». По неподтверждённым данным, ПЗРК С-300 планируется за дёшево продавать в страны Средней Азии. Ведь зачем утилизировать устаревшие системы, если можно их сбагрить, да ещё и денег получить.

Тем более, государствам региона не грозит опасность «с неба», так как они не являются ключевыми игроками геополитики. По неофициальной информации, первая партия ПЗРК российского военпрома отойдёт Таджикистану, а потом планируется расширение на все страны региона.

Пока же планируется, что после завершения всех мероприятий расчёты ПВО заступят на боевое дежурство в Таджикистане.