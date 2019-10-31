Китайские СМИ: Спецназ США получил на вооружение дрон-стрекозу

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Микро-БПЛА стоит как BMW.

Китайское издательство Sohu опубликовало информацию о том, что спецназом США неоднократно применяли в боевых действиях дроны «Black Wasp» являющиеся одними из самых маленьких БПЛА в мире.

Исполненный, в форме вертолета «Чёрная оса» можно сравнить по размеру больше со стрекозой, при этом вес составляет всего 56,7 грамма.

Максимальная дальность полета достигает 3,2 километра, что позволяет американскому спецназовцу сохранить свое местоположение в тайне, от своей цели.

Согласно данным китайских СМИ, использование подобного микро-БПЛА осуществлялось первоначально во время войны в Ираке, а на массовый поток поставок в армию США, «Чёрная оса» вышел в 2018 году.

Стоимость беспилотника сравнивают с автомобилем BMW, так как по заявлению китайцев цена 125 тысяч долларов за одну единицу подобна немецкому авто.

Существует версия использования данного дрона одноразово для уничтожения единичной цели с помощью взрывного снаряда, о чем неоднократно сообщалось в СМИ.

В настоящее время в США уже проходит испытания нано-дрон весом не более 10 грамм с миниатюрными камерами и чувствительной акустикой, а также имеющий функцию дистанционного подрыва сообщает Sohu.

Военные эксперты считают, что использование беспилотной техники является основным в гонке вооружений развитых стран, так как потеря дорогостоящего оборудования является наименьшей потерей, нежели жизнь человека, а тем более, если это хорошо подготовленный спецназовец.