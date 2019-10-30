«Третья мировая война уничтожит Европу» – военные эксперты

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800 млн европейцев уже сейчас являются «заложниками» политической борьбы США и России.

29 октября заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что власти готовы к любому развитию событий в вопросе размещения США ракет средней и меньшей дальности в Европе. Данное заявление стало ответом на анонсирование американцами испытания баллистической ракеты в 2020 году.

Как пояснили военные эксперты, Европа вынуждена под давлением Соединенных штатов размещать у себя ракетные комплексы, нацеленные на территорию РФ. Однако Москва вынуждена идти на ответные меры, и нацеливает свои стратегические ядерные силы (СЯС) на места возможного запуска ракет.

Один из бывших высокопоставленных офицеров сделал небольшой математический расчет, в котором показал, что даже части прорвавшихся через ЕвроПРО боеголовок «хватит, чтобы в Европе не осталось ничего вообще, кроме пустыни и обещанных НАТО солдат и в их танках — живых мертвецов, которым за пределами бронированной коробки не найти не еды, ни воды, ни годного для дыхания воздуха».

Каждая мегатонная боеголовка дают площадь поражения в 150 кв. километров, а десятимегатонники до тысячи квадратов. Учитывая разброс возможных мест запуска ракет, СЯС накроет Европу огромным смертельным зонтом. Конечно, как поясняют эксперты, европейцы считают себя в полной безопасности, прикрывшись мнимой защитой от «русских ракет». К сожалению, они не понимают того, что уже сейчас являются заложниками сложившегося политического противостояния между двумя сторонами возможного конфликта.

США выносит стратегический удар со своей территории, чтобы обезопасить себя в возможной войне. А Россия, имея обширную территорию, готовит средства для полного отражения атаки. Но вот ее ответные действия как раз и выпадут на долю Европы. И потеря 800 млн европейцев в данном случае ни сколько не остановит от подобных мер.