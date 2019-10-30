Подводный крейсер «Князь Владимир» провел неожиданно успешный пуск ракеты «Булава»

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Оружие с дурной славой наконец-то сработало.

С борта новейшего ракетного подводного крейсера К-549 «Князь Владимир» состоялся неожиданно успешный пуск ракеты «Булава». Ракетные стрельбы были проведены в рамках учений «Гром-2019» Военно-морского флота России по отработке ракетно-ядерных пусков.

Ракета была пущена с подлодки по полигону «Кура», расположенному на Камчатке, из подводного положения, во время нахождения ракетного подводного крейсера в Белом море.

Министерство обороны России сообщило, что полёт ракеты прошёл в штатном режиме, без каких-либо проблем и сбоев. Учебно-боевые блоки ракет прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля. Что может оказаться для многих неожиданностью.

«Булава» является первой ракетой с атомными боеголовками, которая была разработана специально для Военно-морского флота в 2000-е годы. «Булава» является первой постсоветской, полностью российской разработкой в области ракетно-ядерного вооружения. При этом «Булаву» сопровождали постоянные неудачи, связанные с авариями ракеты во время запусков.

Теперь же получилось так, что демонстративно-показательный пуск «Булавы» с новейшего подводного ракетного крейсера прошёл полностью успешно и это может говорить об исправлении всех недочётов «Булавы».