Армейская авиация ВКС РФ отпраздновала 79-й день рождения

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«Самый романтичный» род войск отмечает профессиональный праздник.

28 октября отмечают свой профессиональный праздник многочисленная «каста романтиков неба»: пилоты, штурманы, бортинженеры — все те, кто имеет отношение к армейской авиации.

79 лет назад в подмосковном городе Серпухове было сформировано первое подобное подразделение. Первыми машинами в арсенале опытных летчиков — участников Великой Отечественной войны, которые отбирались для формирования экипажей, были вертолеты Г-3.

Первоначальными функциями, которыми наделялась армейская авиация, больше была вспомогательной: транспортировка людей, обеспечение связи между подразделениями, разведка, координация артиллерийского огня. Но в середине 60-х годов эскадрилья получает в свое распоряжение новый вертолет Ми-8 и с этого момента авиаторы превращаются в полноценное боевое подразделение. Теперь в их задачи стало входить переброска десанта и его огневая поддержка с воздуха.

Данные задачи ярко проявились во время войны в Афганистане, где практически все операции совершались под прикрытием вертолетчиков. Афган превратил обычный транспортник в многоцелевые ударные вертолеты, которыми стали Ми-24 и Ми-35. А военные конфликты на территории России и стран СНГ подтвердили незаменимость армейцев.

В 1990 году армейская авиация стала самостоятельным родом войск в составе Сухопутных войск ВС СССР. Для подготовки летчиков-армейцев было открыто вертолетное училище в Сызрани, которое до сих пор ведет подготовку профессионалов.

В 2003 году подразделение вошло в состав ВВС России, став одним из видов авиации наравне с фронтовой, транспортной и дальней. Подчинение армейских авиаторов передали главнокомандующим войскам военных округов. В связи с этим в программу подготовки пилотов были включены и возможности использования в гражданских целях.

Так, например, военные вертолеты с недавних пор стали неотъемлемой частью в борьбе с лесными пожарами. Отслеживание пожароопасной обстановки и тушение огня стало обычным делом для авиаторов.

Как указывает МО РФ, до 2020 года в подразделения армейской авиации должно поступить более 1 тыс новых вертолетов, основными из которых будут Ка-52К и Ка-226Т, которые позволят выйти на новый профессиональный уровень российским военным пилотам.