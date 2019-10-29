Российские ЗРК С-300 «проспали» операцию спецназа США в Сирии

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Американские войска ликвидировали террориста №1, добравшись до него через контролируемую Россией территорию.

В конце прошлой недели лично Дональд Трамп отчитался об успешной ликвидации «террориста №1» Аль-Багдади. По словам президента США, это произошло в результате спецоперации американского спецназа.

При помощи агентурной и спутниковой разведки американцам удалось вычислить местоположение Аль-Багдади, настигнуть его в собственном убежище, где он и погиб во время боя с американским спецназом. Дальнейшая судьба Аль-Багдади заключалась в том, что его тело было утоплено в море, подобно тому, как несколькими годами ранее американский спецназ избавил мир от тела Осамы Бин Ладена.

Согласно тем документам, которые представили американские политики и военные, получается, что вертолёты с бойцами американского спецназа пролетел сквозь районы Сирии, подконтрольные российским войскам. По идее, эти районы должны быть строго-настрого перекрыты российскими средствами ПВО, например, основным зенитно-ракетным комплексом ПВО России ЗРК С-300. Получается, что российские С-300 «проспали» убийство Аль-Багдади, раз мимо них смогли успешно пролететь вертолёты американского спецназа.

На этот факт обратили внимание некоторые пользователи социальных сетей, посчитавшие, что российские силы ПВО не смогли заметить американцев, а те высококлассно сработали за счёт своей разведки. Во всяком случае, именно так была истолкована незаметность американцев для С-300 в Сирии.

Вместе с тем, это может говорить и о том, что российские военные пропустили американских спецназовцев «сквозь» системы ПВО для того, чтобы обеспечить как можно более быструю ликвидацию Аль-Багдади. В конце концов, не зря же президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации Аль-Багдади. Так что вполне возможно, что С-300 прекрасно видели все перемещения американцев, прикрывая их от чьих-то более враждебных авиационных сил.