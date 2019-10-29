Офицер ВВС США оценил российский Ми-35 после боевого вылета

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Транспортно-боевой вертолет РФ оказался грозным оружием против террористов.

Майор ВВС США Калеб Ниммо стал первым военнослужащим, совершившим боевой вылет на российском ударном вертолете Ми-35. Это случилось в 2010 году. Майор 438-го экспедиционного авиакрыла, базирующегося на территории Афганистана, после 10 лет налета на различной воздушной технике сел за штурвал Ми. Сами по себе Ми-35 – экспортные варианты Ми-24, активно использующихся в различных странах.

Боевой вылет пришелся как раз на начало Афганской войны в том же году. Офицер высоко оценил характеристики вертолета. Ранее ему казалось, что лучше американских «вертушек» ничего нет, однако эта война показала, что именно в Афганистане российские Ми чувствуют себя просто великолепно. В условиях горной местности вертолет легко и быстро набирал высоту, разгонялся, ловко маневрировал, при этом неся груз боеприпасов, а также личный состав.

На всем протяжении службы майор обучался у чехов и венгров (именно они инструктировали летчиков) и подчеркнул бесценный опыт, который ему передали «еще со времен советско-афганского конфликта 1980 годов». Отдельно отмечается, что в современных реалиях все большее распространение получают именно российские военные решения.

Особенно это видно на Ближнем Востоке: войска США предпочитают российскую технику и оружие, как минимум потому что в моменты кризиса проще найти боеприпасы и топливо. А в условиях активных боевых действий это имеет ключевое значение.