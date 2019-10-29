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В СМИ появилось первое изображение нового танка для морской пехоты.

Газета «Вестник Мордовии» сообщила о том, что в Сети появилось первое изображение нового танка для морской пехоты ВМФ России. Это первая разработка специальной тяжёлой бронетехники для морской пехоты, которая осуществлялась за последние десятилетия.

До не давнего времени в вооружённых силах РФ господствовала концепция, что морской десант не нуждается в собственной тяжёлой бронетехнике. Считалось, что имеющихся на вооружении десанта плавающих бронетранспортёров вполне достаточно для решения их задач. Морская пехота, мол, выполняет только задачу захвата прибрежных плацдармов. Потом на плацдармы уже будут высаживаться обычные мотострелковые подразделения со своей штатной тяжёлой техникой, а «первой волне» вполне достаточно и БТРов. Ведь десант будет поддерживаться с моря огнём корабельной артиллерии.

Однако время показало ошибочность такой концепции. В современной войне, а особенно при локальных пограничных конфликтах, морской пехоте придётся самостоятельно действовать на значительно большую глубину, чем предполагалось ранее. В таком случае отсутствие собственной тяжёлой «брони» может оказаться для неё фатальным.

Китайские военные первыми поняли это, и в составе китайской морской пехоты уже сейчас появилась бронетехника, вооружённая орудием калибра 150 мм.

Ранее и в состав морской пехоты ВМФ РФ входили и плавающие танки ПТ-76 и основные танки. Теперь наконец принято решение вернуться к этой концепции. В состав МП вновь включены основные танки Т-80БВ. Но они имеют серьёзный недостаток — они «не умеют плавать». У морской пехоты по-прежнему есть необходимость в плавающем танке, ведь ПТ-76 уже устарели и сняты с вооружения.

Теперь в РФ создают плавающий танк нового поколения. Это будет своего рода «Армата» для морпехов. В новый танк, тоже заложена концепция «необитаемой башни» и экипаж так же будет размещён в специальной бронекапсуле корпуса. Вооружён танк видимо будет универсальной пушкой калибром 125 мм. В качестве двигателя будет применена 1250-ти сильная турбина. Такая мощность требуется для уверенного выхода танка из воды на вязкое побережье. При этом вес машины не должен будет превысить 35 тонн.