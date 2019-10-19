Раздутая новость. Ми-35 сдул палатки на параде в Индонезии

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«Недостаточная подготовка приводит к таким последствиям» — Артемий Лебедев.

На недавний военный парад в честь 74-й годовщины индонезийской армии был поставлен российский вертолет Ми-35 и очевидец событий, twitter-блогер Jatosint, снимал его полет, чтобы в дальнейшем выложить у себя на страничке. Но что-то пошло не так и пролетая сверху установленных палаток с праздничными плакатами, российский вертолет Ми-35 просто напросто сдул всю конструкцию.

После того как Ми-35 сдул палатки на параде в Индонезии, директор дизайн студии и видеоблогер Артемий Лебедев, прокомментировал данный инцидент так:

«Совершенно прекрасно наблюдать за парадом, который до этого не репетировали. Всем известно, что любой вертолет создает довольно больше количество воздуха вокруг себя, способное не только сдуть палатки держащиеся на соплях. Недостаточная подготовка приводит к таким последствиям» — сказал в своем видеоблоге Артемий Лебедев

Многие люди обвиняют большинство СМИ в том, что они «высасывают из пальца» информацию или «раздувают из мухи слона». Но здесь мы готовы признаться, что это раздутая новость.