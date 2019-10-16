Ту-160 может полететь чартерным рейсом из России в ОАЭ

Сегодня, 15:02

Москва и Абу-Даби обсуждают будущее сверхзвуковой авиации.

Одной из обсуждаемых тем в рамках переговоров между руководством России и Арабских эмиратов, стало развитие авиации, а точнее её сверхзвуковых прототипов и в данном контексте речь идёт о становлении гражданских авиалайнеров. Но что более интересно, об интеграции военных технологий российских ВКС в бизнес программы ОАЭ.

Сама идея создания пассажирского сверхзвукового самолёта была заложена ещё в 2018 году, в качестве базы для будущего авиасудна был предложен российский бомбардировщик Ту-160. Данный самолёт способен развивать скорость до 2200 км/ч, таким образом, покрывая расстояние от Москвы до Владивостока всего за 5-6 часов, теоретически перевозя сотни пассажиров, вместо вооружения. При этом ряд авиационных экспертов, в частности Андрей Горбачевский считает, что модифицирование данной модели или применение её в гражданской сфере неудачная идея.

Несмотря на критику Ту-160 с точки зрения технических элементов, российское руководство видит именно данный самолет потенциальным фундаментом для создания гражданского авиалайнера. Ключевой проблемой больше выступают не технологический уровень машины, а финансовые затраты на её производство. Здесь «Тушка» тоже даёт маху, ведь стоимость одной «боевой» модели составляло в среднем 250 млн долларов, гражданский самолёт, конечно, может обходиться чуть дешевле, однако модернизация тоже стоит денег.

Здесь и должно решиться будущее данной затеи, ведь как известно власти ОАЭ активно инвестируют деньги в авиа-бизнес, а возможность создания таких исполинов совместно с Россией может привести к новым прибылям и другому уровню отношений. На данный момент Эмираты планируют вложить в проект около 100 млн долларов, относитеельно немного по меркам таакого проекта, но много с учётом, что в программе совсем не заложено бюджета.