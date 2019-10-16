«ВВС США испытают F-35 ПВО С-400»- китайские СМИ

Сегодня, 11:04

Американские военные воспользуются услугами Саудовской Аравии.

После неудачной попытки саудовских ЗРК Patriot отбить атаку дронов на нефтяные заводы глава государства король Салман Аль Сауд задумался о смене защитной системы страны. Естественно, Россия первой протянула руку помои своему партнёру.

В ходе своего визита в Саудовскую Аравию Владимир Путин дал интервью арабским телеканалам, в котором заявил, что у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире. Военные эксперты считают, что это заявление можно рассматривать как прямой намёк властям.

И действительно, вопрос о покупке ПВО С-400 саудовскими властями рассматривается как минимум с 2017 года. Уже в 2019 году СМИ сообщали, что стороны почти договорились о сделке.

Однако, если попытаться проанализировать ситуацию, то выходит, что на подобные действия Саудитов подталкивают ВВС США, считают китайские СМИ. По неподтверждённым данным, американцы планируют после покупки воспользоваться российскими установками в своих целях. А именно военные испытают истребители F-35 ПВО С-400.

Как раз в сентябре Пентагон одобрил расширение американского военного контингента в Аравии. Согласно неофициальной информации, таким образом, военные хотят на деле испытать слабые стороны своего истребителя и заодно узнать все секреты С-400.

Военные эксперты заявляют, что если сделка состоится, то это приведёт к непоправимым последствиям для оборонной промышленности.