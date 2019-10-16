«Каир заключает сделку с Россией на поставку танков Т-90МС» - СМИ

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Отечественные боевые машины не только хороши, но и выгодны бюджету.

Боевая техника Египта, при всём развитие государства, давно устарела, большинство машин, что сейчас стоит в ангарах для вооружения – это советские машины Т-55 м Т-62. Собственный ВПК страны не позволяет Каиру производить что-то серьёзное, были попытки по лицензии собирать американские прототипы, но ни к чему не привели.

Техника и вооружение НАТО очень часто перестают быть интересны потенциальным приобретателям в виду своей сложности и, конечно, дороговизны. Эта характеристика, которая заложена в базовую комплектацию американской модели танка Abrams, что там говорить про модернизированные варианты, но чего не скажешь про российские боевые машины.

Российская боевая техника, чаще всего, при всех своих характеристиках стоит относительно недорого, точно в разы дешевле западных моделей того же класса, при этом всегда качественнее, чем прототипы произведенные «ворами». Некоторые азиатские государства без зазрения совести воруют интеллектуальную собственность ВС России, но их попытки произвести достойную копию смехотворны, ведь это признают не аналитики, а покупатели и отлично демонстрирует всё картина боевых действий.

Именно, то как танки Т-90МС показали себя во время боевых действий в Сирии и послужило ещё одной причиной, по которой Египет выбрал детища российского ВПК, вместо тяжелых «игрушек» своего союзника по военному блоку. Это не первый случай, когда союзник США предпочитают вооружение произведённое Россией, так Турция совсем недавно закупили у Москвы ЗРК С-400 на миллиарды долларов. Белый дом, даже законодательно стремиться давить на своих «подопечных» в выборе оружия, запрещая покупать им любое вооружение, кроме как американского производства. В качестве альтернативы приобретать лицензии на штатовские разработки.