«Турция отказалась от покупки F-35 после схватки истребителя с ЗРК С-400» - Турецкие СМИ

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«В битве между ПВО России и ВВС Израиля проиграли США», — иронично подметили журналисты Haber7.

С тех пор, как впервые встал вопрос о покупке турками российских система ПВО, президенту Эрдогану предстоял нелёгкий выбор — торговля с Россией негативно повлияет на отношения с США.

Взяв в расчет, что Анкара поставляет части американского истребителя, Эрдоган пошёл на сделку с совестью и Путиным.

Однако турецким СМИ удалось выяснить причину, которая сподвигла президента заключить контракт с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов.

«На тот момент сирийской войне не было конца и края, несмотря на то, что действия происходили несколько месяцев назад. Израильские истребители F-35 попытались атаковать отряд проиранской группировки, расположившейся недалеко от авиабазы Хмеймим, однако получили по зубам. Израиль же в свою очередь объявил, что С-300 и С-400 не смогли засечь ни один их истребитель, но все это было похоже на детские отговорки», — заявили турецкие журналисты.

Летающий танк напоролся на российские ЗРК С-400 «Триумф», расставленные практически на всей территории САР.

«Это связано лишь с тем, что русские временно открыли воздушное пространство для Израиля, в противном случае F-35 будут отстреливать, как птиц. Это хорошо знают США и Израиль», — рассудили пользователи сети в комментариях.

Бой был не долгим — по неподтвержденным данным Израиль лишился сразу нескольких истребителей и БПЛА.

По мнению аналитиков Haber7, это стало основной причиной, почему Турция решилась на покупку «Триумфа».

«Турция отказалась от покупки F-35 после схватки истребителя с ЗРК С-400. Схватка была недолгой и унизительной для Израиля», — высказались журналисты.

После атаки беспилотников по саудовским НПЗ и неудачи ЗРК «Патриот», Трамп стал всячески отговаривать Турцию от использования российских ПВО, всячески их дискредитируя, на что Эрдоган молча получил вторую партию С-400 от Кремля.