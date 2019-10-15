Сегодня, 15:10

Президент Украины посетил с мирным визитов боевые рубежи Родины.

Как сообщают украинские СМИ, по случаю праздника «Защитника отечества», действующий президент «Малой» Владимир Зеленский посетил территории Донбасса. Глава государства поздравил военнослужащих с профессиональным праздником, а гражданам мирного неба над головой. Как верно заметил президент, во многих трагедиях, что случились со страной за последние года, виноваты в первую очередь внутренние факторы.

Монополистский режим власти, который не давал Украине развиваться, а вместо этого играл в политику, периодически набивая карманы за счёт коррупции. И вера народа, что без перемен жить лучшее, но по факту вечное нахождение в стагнации. Таким образом вся ситуация тянулась до того момента, пока всё напрямую не коснулось государства украинского.

Система не выдержала реальности, потому, считает Зеленский, и был потерян Крым, а так же разгорелся конфликт на востоке страны. Эта трагедия, без малого гражданская война, но у людей всегда есть выбор – сдаться или переродиться и двигаться дальше. Как заверил Зеленский, Украина выбирает перерождение, а все случившиеся события пускай станут, своего рода, ударом молнии, который послужит уроком для дальнейшего развития. Также глава государства считает, что страна выбрала свой собственный путь развития и не обязана категорично выбирать, чья политика ей ближе Запада или России.

Украина перерождается и идёт своим путём.