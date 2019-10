«ЗРК С-400 могли отключить ради демонстрации силы ВКС», — предположил аналитик Ptisi Magazine.

Греческое издание «Птиси» сообщило о попытке ВВС Турции нанести несколько авиаударов по захваченному курдами городу Манбидж.

Ранее, «Султан» Реджеп Эрдоган сообщил, что никаких ответных военных действий против захваченных курдами городов предприниматься не будет. Однако прошло менее суток, как турецкие истребители 4-го поколения попытались нанести удар.

«Истребители Су-35С ВКС России не допустили нанесения удара турецкими F-16 по штаб-квартире „Сирийских демократических сил“ в Манбидже», — анонсировал новость главный корреспондент Ptisi Magazine.

За ударом по штабу СДС, должны были последовать атаки по мирному населению, однако российские истребители перехватили турков и недопустили лишних жертв.

«Благодаря тому, что военный контингент России частично остаётся в Сирии, а силы ВКС еще числятся на авиабазе Хмеймим, турки несмогли зайти тыл», — пишут журналисты греческого СМИ.

Недалеко от территории Сирийских Демократических сил расположены зенитно-ракетные установки С-300 и С-400, которые должны были перехватить «захватчиков».

Владимир Путин уже заявлял, что Россия попытаеся недопустить боестолкновений с ВС Турции Потому, утверждают аналитики, логично, что ЗРК бездействовали, а ВКС лишь помешали F-16 нанести удар.

#BREAKING: However #Russia Air Force has just 6 Su-35S fighter interceptors in #Hmeimim Air Base, #Syria. But seems they have done a good job this afternoon well protecting #SDF & #SAA from danger of #Turkish Air Force fighter jets in #Manbij.(Archive video by #Russian Air Force) https://t.co/fGKPYLlVbk pic.twitter.com/ZzUCxuwtfF