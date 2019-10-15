«Самоуверенный Иран наплевал на "отсталые" ЗРК С-400» - Китайские СМИ

«Тегеран объявил о создании своих сверхсовременных систем ПВО», - по сообщению издания Sohu.
Формальный союзник России на Ближнем Востоке решил поиграть мускулами перед Вашингтоном — к такому выводу пришли аналитики КНР.
Из-за обоюдной пассивной агрессии между США и Ираном, последний сосредоточился на отечественных разработках, готовых стать в один ряд с российскими и американскими аналогами.
Разжигание мелких «пожаров» на сирийско-иракской границе ради создания буферной зоны от боевиков стало первым звоночком для «расставания» Тегерана с Москвой.
Следующим шагом стал публичный отказ Ирана от покупки российского ПВО.
«Отсталые» С-400 оказались не для Тегерана. По сообщению издания Sohu, Минобороны Ирана заявил о разработке собственной системы ПВО, название которой пока не раскрывается, а первые «птенчики» вылупятся уже к 2021 году.
После сирийской войны, Тегеран всячески пытается показать свою военную независимость без России, помахивая всем чем ни попадя перед американскими лицами.